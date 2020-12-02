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Югорские пациенты продолжают умирать от COVID-19

Семь жителей Югры накануне не смогли пережить коронавирус

Югорские пациенты продолжают умирать от COVID-19
фото: siapress.ru

Еще семь жителей Югры, проходивших лечение от коронавируса, умерло накануне. Таким образом, за весь период пандемии в регионе скончалось 420 человек. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Напомним, что за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 217 человек. Состояние 153 пациентов тяжелое, 112 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 218 человек, за весь период пандемии – 29 697 югорчан.

Больше всего заболевших зарегистрировано в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нефтеюганске. Меньше всего – в Лангепасе и Нефтеюганском районе.


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Сегодня в 10:35, просмотров: 42, комментариев: 0
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