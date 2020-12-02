Семь жителей Югры накануне не смогли пережить коронавирус

Еще семь жителей Югры, проходивших лечение от коронавируса, умерло накануне. Таким образом, за весь период пандемии в регионе скончалось 420 человек. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Напомним, что за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 217 человек. Состояние 153 пациентов тяжелое, 112 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 218 человек, за весь период пандемии – 29 697 югорчан.

Больше всего заболевших зарегистрировано в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нефтеюганске. Меньше всего – в Лангепасе и Нефтеюганском районе.