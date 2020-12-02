В 20 муниципалитетах Югры зарегистрированы новые случаи заболевания коронавирусом

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 217 человек. Таким образом, за весь период пандемии 34 774 жителя округа оказались заражены. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи инфицирования зарегистрированы в 20 муниципалитетах региона:

Ханты-Мансийск – 38;

Сургут – 33;

Нефтеюганск – 21;

Нижневартовск – 19;

Сургутский район – 15;

Нягань – 13;

Октябрьский район – 12;

Урай – 12;

Советский район – 10;

Мегион – 7;

Когалым – 6;

Югорск – 6;

Радужный – 5;

Покачи – 5;

Кондинский район – 4;

Нижневартовский район – 4;

Ханты-Мансийский район – 3;

Пыть-Ях – 2;

Нефтеюганский район – 1;

Лангепас – 1.

«На момент выявления у 144 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 63 зафиксирована пневмония, у 10 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 196 случаях. По 21 контакты уточняются. Состояние 153 пациентов тяжелое, 112 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – информирует оперштаб.