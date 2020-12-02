В 20 муниципалитетах Югры зарегистрированы новые случаи заболевания коронавирусом

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 217 человек. Таким образом, за весь период пандемии 34 774 жителя округа оказались заражены. Об этом сообщает оперативный штаб.
Новые случаи инфицирования зарегистрированы в 20 муниципалитетах региона:
- Ханты-Мансийск – 38;
- Сургут – 33;
- Нефтеюганск – 21;
- Нижневартовск – 19;
- Сургутский район – 15;
- Нягань – 13;
- Октябрьский район – 12;
- Урай – 12;
- Советский район – 10;
- Мегион – 7;
- Когалым – 6;
- Югорск – 6;
- Радужный – 5;
- Покачи – 5;
- Кондинский район – 4;
- Нижневартовский район – 4;
- Ханты-Мансийский район – 3;
- Пыть-Ях – 2;
- Нефтеюганский район – 1;
- Лангепас – 1.
«На момент выявления у 144 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 63 зафиксирована пневмония, у 10 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 196 случаях. По 21 контакты уточняются. Состояние 153 пациентов тяжелое, 112 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – информирует оперштаб.