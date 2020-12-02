В ДТП в центре Ханты-Мансийска пострадал водитель иномарки

На перекрестке центральных улиц «Мира-Калинина» в Ханты-Мансийске водитель иномарки пострадал в ДТП. По предварительным данным владелец «Киа Оптима» не справился с управлением транспорта при повороте налево и влетел в дорожное ограждение.

Всего за прошедшие сутки на территории округа в трех дорожно-транспортных происшествиях травмы получили четыре человека.

В окружной Госавтоинспекции водителям напомнили «о необходимости внимательного поведения на дороге, выбора скоростного режима в зависимости от дорожных и метеорологических условий, недопущения резких ускорений, торможений и перестроений».