Белоярский бизнесмен получил 17-миллионную субсидию из окружного бюджета, обманув чиновников

В Югре передано в суд уголовное дело в отношении предпринимателя из Белоярского района, которого подозревают в хищении 17 миллионов рублей, принадлежащих государственным бюджетным учреждениям округа.

По версии следствия, 33-летний бизнесмен сумел обмануть чиновников и получить многомиллионную субсидию за работу, которую выполнила другая компания. Сделал он это, чтобы увеличить активы своей компании.

«Подозреваемый предоставил в департаменты Югры заведомо ложные и недостоверные сведения о производстве готового объекта деревянного домостроения. Обвиняемый создал четыре многоквартирных дома лишь на бумаге, в действительности, его компания подготовила только каркасы будущих жилых помещений. Основную работу выполнил и сдал под ключ другой подрядчик. В то время, как генеральный директор общества получил субсидии за якобы оказанные услуги в размере порядка 17 миллионов рублей, выданные из госбюджета и распорядился ими по собственному усмотрению», – рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

Уточняется, что пакет документов, среди которых были справки, подтверждающие работы и расчёты, не вызвал сомнений у членов комиссии и они единогласно приняли решение о предоставлении субсидии.

Сейчас на имущество строительной компании наложен арест, так как обвиняемый не возместил причиненный ущерб бюджету региона. Сам предприниматель дожидается суда под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.