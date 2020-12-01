Югра подключилась к единому федеральному номеру по вопросам, связанным с коронавирусом

Жители Югры смогут обращаться на единый федеральный номер «122» по вопросам, связанным с COVID-19. Доступ к нему получили все регионы страны. Позвонив на «122» теперь можно вызвать врача на дом или бригаду скорой помощи.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что данное решение позволит централизованно организовать работу колл-центров субъектов и обеспечить оперативную маршрутизацию поступающих сообщений от граждан.

Предполагается, что в будущем функционал федерального центра обработки звонков будет расширен: набрав «122» можно будет, к примеру, оставить заявку на получение препаратов для амбулаторного лечения COVID-19, оформить больничный и получить первичную консультацию у специалиста.

Взять под контроль проблему дозвона граждан до медицинских учреждений Чернышенко ранее поручил президент страны Владимир Путин.