В Югре под суд отправилась банда чиновников-взяточников

В Югре завершилось расследование уголовного дела в отношении девятерых сотрудников департамента экономического развития Югры. Их обвиняют в систематическом получении взяток в крупных размерах. Материалы дела уместились в 290 томах. Только обвинительное заключение по делу занимает 5 200 листов, сообщает пресс-служба СУ СКР по Югре.

Ранее по делу осуждены пятеро соучастников преступной группы, в числе которых два должностных лица, два посредника и один взяткодатель.

Кого судят?

По данным следствия, с 2010-го по 2016 год в округе орудовала банда чиновников-взяточников. В преступную группу входили начальник, заместитель начальника, консультанты и главные специалисты-эксперты отдела лицензионного контроля управления потребительского рынка департамента экономического развития Югры.

С помощью посредников, которые не были их сослуживцами, сотрудники департамента получали взятки с бизнесменов. Отмечается, что они действовали в разных городах Югры и разными составами.

Сколько взяли?

В общей сложности следствием установлено 56 эпизодов преступной деятельности обвиняемых, в том числе 53 факта получения взяток на общую сумму более 15 400 000 рублей.

Размеры взяток составляли от 80 до 700 тысяч рублей. От действий злоумышленников пострадали более 30 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из Югры, Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей.

Незаконную плату взимали за выдачу лицензий на осуществление деятельности на территории округа по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов, а также за укрывательство нарушений в области реализации алкогольной продукции, выявленных при проведении выездных проверок.