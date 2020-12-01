В Югре проживает 17 498 человек с ВИЧ-положительным статусом

В Югре проживет 17 498 человек с ВИЧ-положительным статусом, 4 423 человека больны СПИДом. Большинство инфицированных – мужчины (64%). За десять месяцев этого года о своем положительном ВИЧ-статусе узнали 693 югорчанина, что на 30 процентов меньше, чем в 2019 году. Основными путями передачи остаются наркотический (58%) и половой (41%).

В Сургуте диагноз впервые установлен 128 жителям. 96 человек заразились от своего полового партнера. Сегодня в крупнейшем муниципалитете проживают 6 225 ВИЧ-инфицированных, СПИД диагностирован у 1 377. Умерли за год 124 человека, в том числе 49 от ВИЧ-инфекции.

В 2019 году от СПИДа в Югре умерли 199 человек. Больше всего смертей зарегистрировано в Сургуте (42), Нефтеюганске (30) и Нижневартовске (28).

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. В мире свыше 43 миллионов человек инфицированы ВИЧ/СПИДом. Ежедневно заражаются около семи тысяч человек, умирает 4 500 человек.

«Лучший способ приобщиться к борьбе пандемией – узнать свой ВИЧ-статус, а также освежить знания о заболевании и способах профилактики заражения. И то, и другое можно сделать, обратившись в ближайший Центр профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИД», – напомнили в югорском Центре профилактики и борьбы со СПИД.