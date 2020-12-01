В Югре сотрудники Росгвардии помогли местной жительнице выбраться из горящего здания

Югорские силовики помогли женщине выбраться из горящего дома. Сам пожар произошел в ночь с 29 на 30 ноября в частном секторе горда Советского.

Как пишет пресс-служба Росгвардии, два сотрудника структуры во время патрулирования заметили клубы дыма. Прибыв на место пожара, гвардейцы узнали, что в объятом огнем здании осталась 57-летняя местная жительница – об этом сообщил ее сын, который успел спастись самостоятельно.

Силовики смогли проникнуть в дом, где в одной из комнат находилась дезориентированная югорчанка. Ей помогли выбраться на улицу.

«До прибытия сотрудников МЧС росгвардейцы предприняли меры к оцеплению дома и недопущению к нему посторонних лиц. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки», – рассказали в пресс-центре ведомства.