С начала пандемии 413 жителей Югры не смогли победить коронавирусную инфекцию

В Югре за последние сутки от коронавируса скончались шесть человек. За весь период пандемии от новой коронавирусной инфекции умерло 413 югорчан. О текущей обстановке в регионе ежедневно информирует местный оперативный штаб.

Так, за минувшие сутки в Югре зафиксировано 215 новых случаев заболевания коронавирусом. Состояние 151 пациента врачи оценивают как тяжелое, 114 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Выздоровели за сутки 225 человек, за весь период пандемии победили болезнь 29 479 югорчан.