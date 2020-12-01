За минувшие сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у жителей 19 муниципалитетов Югры

За последние сутки число заболевших коронавирусом в Югре прибавилось на 215. Так, за весь период пандемии в регионе зарегистрировано 34 557 случаев коронавирусной инфекции. Новые случаи зафиксированы в 19 муниципалитетах. В тройку лидеров антирейтинга вошли Ханты-Мансийск, Сургут и Нягань.

Ханты-Мансийск – 42;

Сургут – 36;

Нягань – 35;

Нефтеюганский район – 17;

Мегион – 14;

Нижневартовск – 12;

Когалым – 8;

Октябрьский район – 8;

Урай – 8;

Советский район – 7;

Пыть-Ях – 6;

Югорск – 5;

Сургутский район – 4;

Белоярский район – 3;

Березовский район – 3;

Ханты-Мансийский район – 2;

Нефтеюганск – 2;

Радужный – 2;

Нижневартовский район – 1.

«На момент выявления у 159 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 47 зафиксирована пневмония, у 9 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 194 случаях. По 21 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 11 068, сняты с наблюдения – 100 637. За сутки на COVID-19 обследовано 1 630 человек», – информирует региональный оперштаб.