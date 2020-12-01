За минувшие сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у жителей 19 муниципалитетов Югры

За последние сутки число заболевших коронавирусом в Югре прибавилось на 215. Так, за весь период пандемии в регионе зарегистрировано 34 557 случаев коронавирусной инфекции. Новые случаи зафиксированы в 19 муниципалитетах. В тройку лидеров антирейтинга вошли Ханты-Мансийск, Сургут и Нягань.
Ханты-Мансийск – 42;
Сургут – 36;
Нягань – 35;
Нефтеюганский район – 17;
Мегион – 14;
Нижневартовск – 12;
Когалым – 8;
Октябрьский район – 8;
Урай – 8;
Советский район – 7;
Пыть-Ях – 6;
Югорск – 5;
Сургутский район – 4;
Белоярский район – 3;
Березовский район – 3;
Ханты-Мансийский район – 2;
Нефтеюганск – 2;
Радужный – 2;
Нижневартовский район – 1.
«На момент выявления у 159 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 47 зафиксирована пневмония, у 9 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 194 случаях. По 21 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 11 068, сняты с наблюдения – 100 637. За сутки на COVID-19 обследовано 1 630 человек», – информирует региональный оперштаб.