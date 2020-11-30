В Югре пьяный рецидивист угнал маршрутный автобус

В Советском задержан 25-летний местный житель, которого обвиняют сразу по двум статьям уголовного кодекса – в угоне и нарушении ПДД, лицом, подвергнутым административному наказанию.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения угнал маршрутку марки IVEKO. «Со слов фигуранта, поругавшись с родными и изрядно выпив, мужчина пошел прогуляться по городу. На пути ему попался автомобиль по типу маршрутного такси с заведенным двигателем. Заглянув внутрь, он никого не обнаружил, сел за руль и поехал в сторону дач, но был задержан сотрудниками ГИБДД совместно с водителем угнанного авто», – рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

Отмечается, что угонщик лишен прав еще год назад. Кроме того, он ранее четырежды привлекался к уголовной ответственности за угон транспортных средств.