В Мегионе мужчина организовал преступную группу, чтобы украсть банкомат с шестью миллионами

В Мегионе группа молодых людей украла банкомат с шестью миллионами из торгового центра. Чтобы пробраться внутрь здания, злоумышленники взломали дверь. Деньги похитители потратили по своему усмотрению.

На данный момент установили только одного преступника: 28-летнего жителя Молдовы, который и организовал грабеж. Личность остальных участников не установлена.

«Уголовное дело направлено в Мегионский городской суд для рассмотрения по существу. В отношении других участников преступления уголовное дело выделено в отдельное производство. Санкция части 4 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.