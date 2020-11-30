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В Югре несколько человек взломали дверь торгового центра, чтобы украсть банкомат

В Мегионе мужчина организовал преступную группу, чтобы украсть банкомат с шестью миллионами

В Югре несколько человек взломали дверь торгового центра, чтобы украсть банкомат
фото: pixabay.com

В Мегионе группа молодых людей украла банкомат с шестью миллионами из торгового центра. Чтобы пробраться внутрь здания, злоумышленники взломали дверь. Деньги похитители потратили по своему усмотрению.

На данный момент установили только одного преступника: 28-летнего жителя Молдовы, который и организовал грабеж. Личность остальных участников не установлена.

«Уголовное дело направлено в Мегионский городской суд для рассмотрения по существу. В отношении других участников преступления уголовное дело выделено в отдельное производство. Санкция части 4 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.


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Сегодня в 15:42, просмотров: 375, комментариев: 2
Комментарии:
Швондер.
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Сегодня в 16:03
Вот могут же когда хотят. Блеск
Сергей Б
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Сегодня в 18:39
Нет, ну застройщик Копайгора дружок Комаровой ограбил больше ста человек на сумму больше трехсот лямов и ему хоть бы что.

А тут какие-то шесть миллионов у барыг сперли и наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Эта страна катится в пропасть.

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