В СурГУ создадут специальный центр, который будет исследовать взаимосвязь между геномными нарушениями и онкозаболеваниями

Ученые Югры займутся исследованием связи между онкологическими заболеваниями и генетическими отклонениями. Для этого в Сургутском государственном университете создадут специальный центр. В интервью ТАСС специалисты медицинского института СурГУ пояснили, что такие исследования помогут на ранних этапах определять предрасположенность человека к ряду заболеваний: «Команда Мединститута СурГУ разработала уникальный проект «Код жизни», который предполагает создание Высокотехнологичного Центра исследований и разработок для установления взаимосвязи геномных нарушений с риском возникновения онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний перинатального периода».

По планам создателей центра исследований, такая масштабная работа поспособствует взаимообмену информацией с ведущими российскими и международными центрами, что обеспечит научно-технологическое развитие региона.

В рамках реализации проекта на базе университета появится цифровой лабораторный комплекс, где ученые смогут проводить диагностику вариантов генов, ответственных за сердечно-сосудистые заболевания, и обеспечить непрерывное медицинское сопровождение пациентов.

«Результат таких генетических исследований стопроцентный и главное абсолютно безопасный для человека. В качестве биоматериала для исследования потребуется всего 0,1 мл цельной крови пациента, слюна или соскоб эпителия со слизистой щеки. Можно также использовать и сухие пятна крови. Преимущество – в отсутствии необходимости дополнительного посещения клиники», – рассказали в вузе.