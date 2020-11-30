Губернатор Югры Наталья Комарова провела эфир, посвященной поддержке местных производителей

Локальным производителям в Югре сегодня непросто – объем отгруженных товаров в 2020 году по предварительным оценкам упал на 13 процентов – при условии, что немногим меньше остальных пострадали представители сельского хозяйства. Тем больше поводов помогать местному бизнесу, занимающемуся различными производствами, удерживаться на плаву, развиваться и осваивать новые рынки. Это и стало предметом обсуждения очередного эфира Натальи Комаровой в социальных сетях.

Первый пункт – это «окучивание» собственных рынков. Ведь одно дело – произвести качественную продукцию, а другое – продать ее (второе бывает даже сложнее). В нашем регионе благодаря соглашению между Фондом развития Югры и ритейлером «Лента» на полках этой сети магазинов можно найти товары от 30 местных предприятий – среди новичков этого списка «Богдашка», «Агроника» и Нижневартовский молочный завод. «У нас присутствует мясная и рыбная продукция фермерских хозяйств и предприятий, которая пользуется стабильно высоким спросом у покупателей. Для удобства созданы отдельные «Фермерские уголки», – рассказал директор торгового комплекса Евгений Белов.

Для продвижения местных товаров среди жителей автономного округа существует проект «Сделано в Югре!», который собирает под собой лучших локальных производителей и включает своеобразный «патриотический» эффект. Покупка этой продукции одновременно дает уверенность в свежести и качестве, а также позволяет рублем поддержать земляков-предпринимателей.

Однако «Сделано в Югре!» – бренд не только для внутреннего, но и внешнего пользования. Аккаунт с таким названием уже два года существует на мега-площадке Alibaba – там югорчане продают дикоросы, пиломатериалы, сувениры. В ближайших планах – расширить присутствие Югры на международных площадках. Покорять планируется Ebay, Etsy, Amazon и другие торговые гранды.

Прямо во время эфира югорских предпринимателей пригласили почаще демонстрировать свои товары в «Русском павильоне» в Бахрейне. Такое предложение высказала посол доброй воли по промышленному развитию ООН Вероника Пешкова. «Уважаемая Наталья Владимировна, предлагаю сформировать постоянную экспозицию в рамках «Русского павильона» в Бахрейне, проводить там дни северных народов. Это позволит дополнительно познакомить внешний рынок с товарами и услугами вашего округа», – заявила она.

Включиться в систему закупок ЮНИДО (это организация промышленного сотрудничества при ООН) можно при помощи Центра поддержки экспорта Югры. Вообще этот центр – лучший друг производителей в нашем регионе. И его руководство планирует еще качественнее налаживать отношения с бизнесом – по слова его гендиректора Ирины Гайченцевой, вскоре для экспортеров откроется «единое окно», где можно будет получать все услуги, касающиеся внешнеэкономических процессов.

Вообще с 1 января федеральный Российский экспортный центр запустит платформу «Мой экспорт», где производители смогут зарегистрироваться и искать потенциальных клиентов из других стран. «Каждый наш товар – это, можно сказать, «посол» Югры. Россияне и иностранцы, взяв в руки продукт из автономного округа, посмотрят: откуда, что изнутри, кто произвел. Так люди узнают о нас, а если продукция и качественная – то будут искренне уважать и любить», – резюмировала эту часть Наталья Комарова.

Югре сам бог велел развивать и извлекать прибыль из сфер традиционного природопользования – например, сбор и заготовка дикоросов и рыбы. И округ активно поддерживает представителей коренных многочисленных народов, которые занимаются производством товаров – им в помощь ежегодно выделяется порядка 100 млн рублей. В этом плане Югра находится в фарватере федеральных решений – так, на уровне правительства России утверждена дорожная карта по ускоренному развитию плодово-ягодного производства.

«Югорчане очень трудолюбивые. Они умеют генерировать идеи, у них сформировано креативное представление о мире. Поздравляю вас с достигнутыми победами и желаю новых», – подвела итоги встречи Наталья Комарова.

Все это говорит об одном – у Югры есть потенциал развития собственных производств. От молока, сыра и другой сельхозпродукции до «экзотики» типа дикоросов и редких сортов рыбы. Все это можно активно реализовывать как на внутреннем рынке, так и в других регионах и странах – и округ планомерно движется к расширению этой своей деятельности.