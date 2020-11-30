За весь период пандемии в Югре умерло 407 человек

В Югре за сутки умерло четыре югорчанина, проходившие лечение от коронавируса. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 407 человек. Информацию об этом предоставил оперативный штаб.

Напомним, что накануне в округе выявили 225 новых случаев заболевания. Состояние 151 пациента тяжелое, 109 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 228 человек, за весь период пандемии – 29 254 югорчанина.

Больше всего заболевших обнаружено в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нягани. Меньше всего – в Радужном, Покачах, Нижневартовском, Кондинском и Березовском районах.