В Югре за сутки коронавирусом заболели жители 21 муниципалитета

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 225 жителей округа. Таким образом, за весь период пандемии в регионе заразилось 34 342 человека. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи инфицирования обнаружили в 21 муниципалитете Югры:

Сургут – 47;

Ханты-Мансийск – 32;

Нягань – 31;

Нижневартовск – 21;

Нефтеюганский район – 20;

Сургутский район – 14;

Советский район – 8;

Когалым – 8;

Октябрьский район – 8;

Пыть-Ях – 8;

Урай – 7;

Югорск – 4;

Мегион – 3;

Белоярский район – 3;

Ханты-Мансийский район – 2;

Нефтеюганск – 13;

Радужный – 1;

Нижневартовский район – 1;

Покачи – 1;

Кондинский район – 1;

Березовский район – 1.

«На момент выявления у 175 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 38 зафиксирована пневмония, у 12 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 203 случаях. По 22 контакты уточняются. Состояние 151 пациента тяжелое, 109 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – прокомментировали в пресс-службе оперштаба.