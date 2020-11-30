В Югре за сутки коронавирусом заболели жители 21 муниципалитета

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 225 жителей округа. Таким образом, за весь период пандемии в регионе заразилось 34 342 человека. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи инфицирования обнаружили в 21 муниципалитете Югры:
- Сургут – 47;
- Ханты-Мансийск – 32;
- Нягань – 31;
- Нижневартовск – 21;
- Нефтеюганский район – 20;
- Сургутский район – 14;
- Советский район – 8;
- Когалым – 8;
- Октябрьский район – 8;
- Пыть-Ях – 8;
- Урай – 7;
- Югорск – 4;
- Мегион – 3;
- Белоярский район – 3;
- Ханты-Мансийский район – 2;
- Нефтеюганск – 13;
- Радужный – 1;
- Нижневартовский район – 1;
- Покачи – 1;
- Кондинский район – 1;
- Березовский район – 1.
«На момент выявления у 175 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 38 зафиксирована пневмония, у 12 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 203 случаях. По 22 контакты уточняются. Состояние 151 пациента тяжелое, 109 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – прокомментировали в пресс-службе оперштаба.