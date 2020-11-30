Больше половины жителей Югры и ЯНАО спят минимум шесть часов, но эти регионы также вошли в тройку лидеров по числу тех, у кого меньше всего времени на сон

Более 50 процентов жителей ХМАО и ЯНАО спят по шесть-восемь часов в будние дни. 30 процентов спят по четыре-шесть часов, 3,3 процента - менее четырех часов. И только 10 процентов – по восемь часов. К этому выводу пришли эксперты hh.ru, отметив, что число тех, кто спит меньше шести часов в Югре и ЯНАО – а это чуть более 30 процентов – входит в тройку рейтинга по всей стране.

«При этом в целом по стране доля тех, кто явно недосыпает, ощутимо ниже – 22,1 процента спят от четырех до шести часов, 0,9 процентов – меньше четырех. Те, кто обычно спит менее шести часов в сутки, чаще всего встречаются среди респондентов из Калининградской области (34,1 процента), Саратовской области (34 процента), а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах (33,3 процента). В свою очередь, любителей поспать дольше восьми часов больше всего в Томской области (21,4 процента), Ростовской области (21,3 процента), а также в Ярославской и Кемеровской областях (по 19,3 процента)», – рассказали в пресс-службе hh.ru.

Чаще всего, с профессиональной точки зрения, поспать восемь часов удается представителям сфер «Добыча сырья» (18,9 процента спят более восьми часов), «Наука, образование» (17 процентов) и «Искусство, развлечения, масс-медиа» (16 процентов). Максимально короткий сон обычно встречается среди сотрудников служб безопасности (37,1 процента спят менее шести часов в день), в сфере туризма и ресторанов (32,7 процента), а также среди юристов (32,9 процента).