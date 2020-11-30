За время пандемии в Югре вклады населения выросли на 16 тысяч рублей

За время пандемии коронавируса, с апреля по сентябрь 2020 года, банковские вклады населения Югры в среднем на человека выросли на 15,9 тысячи рублей (5,6%). Объем депозитов на душу населения к 1 октября составил 301,1 тысячу рублей. По этому показателю округ расположился на шестом месте в списке регионов РФ, составленном аналитиками РИА «Рейтинг».

В России объем банковских вкладов физических лиц с апреля по сентябрь вырос на 1,3 триллиона рублей. В среднем на одного человека сейчас приходится 225 тысяч рублей депозитов.

Безоговорочным лидером по объему вкладов остается Москва – 939,9 тысячи рублей на душу населения. За время пандемии прирост в среднем на человека составил 37 тысяч рублей. Меньше всего депозитов на душу населения на 1 октября было в Чеченской Республике и в Республике Ингушетия – 11,2 тысячи рублей на человека.