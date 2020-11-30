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​Коронавирус увеличил банковские накопления югорчан

За время пандемии в Югре вклады населения выросли на 16 тысяч рублей

​Коронавирус увеличил банковские накопления югорчан
Фото: pixabay.com

За время пандемии коронавируса, с апреля по сентябрь 2020 года, банковские вклады населения Югры в среднем на человека выросли на 15,9 тысячи рублей (5,6%). Объем депозитов на душу населения к 1 октября составил 301,1 тысячу рублей. По этому показателю округ расположился на шестом месте в списке регионов РФ, составленном аналитиками РИА «Рейтинг».

В России объем банковских вкладов физических лиц с апреля по сентябрь вырос на 1,3 триллиона рублей. В среднем на одного человека сейчас приходится 225 тысяч рублей депозитов.

Безоговорочным лидером по объему вкладов остается Москва – 939,9 тысячи рублей на душу населения. За время пандемии прирост в среднем на человека составил 37 тысяч рублей. Меньше всего депозитов на душу населения на 1 октября было в Чеченской Республике и в Республике Ингушетия – 11,2 тысячи рублей на человека.


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Сегодня в 09:21, просмотров: 491, комментариев: 1
Комментарии:
Миледи
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Сегодня в 11:18
Ну давайте честно, пандемия увеличила накопления тех югорчан (да и не только югорчан), кто получал каждый раз выплаты на детей. До сих пор удивляюсь этому расшвыриванию. Вместо адекватной адресной помощи тем, кто действительно нуждается, расшвыряли деньги, которые все тратили кто во что горазд (не буду перечислять, думаю, многие поймут о чем я). А пенсионерам смехотоворные пару тысяч кинут один раз и хватит. Цирк.

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