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18 боксеров из Югры смогут побороться за допуск к Олимпийским играм в Токио

На Чемпионате России за возможность участвовать в Олимпийских играх поборются 18 югорских боксеров

18 боксеров из Югры смогут побороться за допуск к Олимпийским играм в Токио
фото: pixabay.com

18 югорских боксеров поборются за допуск на Олимпийские игры в Токио на Чемпионате России. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

ХМАО на соревнованиях представят:

До 52 кг: Никита Устинов, Расул Джааев.

До 57 кг: Бахтовар Назиров, Семен Костюков.

До 60 кг: Кагир Минатуллаев, Альберт Батыргазиев, Арсен Гаджиев.

До 63 кг: Григорий Лизуненко, Рустамов Гамзатда, Рашид Янгазиев.

До 69 кг: Эрик Ражев, Руслан Пидгирняк, Алиса Шарифов.

До 75 кг: Магмед Мамедов, Андрей Ковальчук, Артур Ризванов.

До 81 кг: Муса Мусаев.

Свыше 91 кг: Ярослав Дороничев.

Отмечается, что призовой фонд чемпионата составляет 10 миллионов рублей. Помимо денег, победители получат автомобили KIA Rio. В соревнованиях примут участие 309 спортсменов со всей России.


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29 ноября в 11:59, просмотров: 1491, комментариев: 3
Комментарии:
Швондер.
не нравится
29 ноября в 15:50
Хорошо, если мимо пробирки не пасцут
Сергей Б
не нравится
29 ноября в 16:58
Абрам несет трехлитровую банку с желтой жидкостью. Навстречу Хаим.
— Абрам, ты что в банке несешь?
— Несу мочу на анализ в поликлинику.
— Зачем так много?
— А что мне мочи жалко что ли?!
Через час Абрам идет назад и несет все ту же полную банку.
— Абрам, зачем ты банку обратно несешь?
— У меня в моче сахар нашли. Что мне ее теперь задаром отдавать?!
Швондер.
не нравится
29 ноября в 19:27
Идет Алиса, навстречу Магмед и далее по тексту
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