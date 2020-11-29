На Чемпионате России за возможность участвовать в Олимпийских играх поборются 18 югорских боксеров

18 югорских боксеров поборются за допуск на Олимпийские игры в Токио на Чемпионате России. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.
ХМАО на соревнованиях представят:
До 52 кг: Никита Устинов, Расул Джааев.
До 57 кг: Бахтовар Назиров, Семен Костюков.
До 60 кг: Кагир Минатуллаев, Альберт Батыргазиев, Арсен Гаджиев.
До 63 кг: Григорий Лизуненко, Рустамов Гамзатда, Рашид Янгазиев.
До 69 кг: Эрик Ражев, Руслан Пидгирняк, Алиса Шарифов.
До 75 кг: Магмед Мамедов, Андрей Ковальчук, Артур Ризванов.
До 81 кг: Муса Мусаев.
Свыше 91 кг: Ярослав Дороничев.
Отмечается, что призовой фонд чемпионата составляет 10 миллионов рублей. Помимо денег, победители получат автомобили KIA Rio. В соревнованиях примут участие 309 спортсменов со всей России.
— Абрам, ты что в банке несешь?
— Несу мочу на анализ в поликлинику.
— Зачем так много?
— А что мне мочи жалко что ли?!
Через час Абрам идет назад и несет все ту же полную банку.
— Абрам, зачем ты банку обратно несешь?
— У меня в моче сахар нашли. Что мне ее теперь задаром отдавать?!