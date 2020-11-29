Наивная жительница Пыть-Яха поверила мошенникам и потеряла почти 300 тысяч рублей

Жительница Пыть-Яха оформила крупный кредит по просьбе лжебанкиров и отдала деньги мошенникам. Общая сумма ущерба составляет 299 тысяч рублей.

Как сообщила сама пострадавшая, ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками «Сбербанка». Аферисты заверили югорчанку в том, что на нее пытаются оформить кредит. Чтобы предотвратить это, женщине посоветовали самой взять в банке кредит, при этом не информируя представителей о звонке, так как, по словам преступников, они сами могут оказаться мошенниками.

Потерпевшая, получив средства, перевела их на абонентский номер. Злоумышленники заверили, что деньги через некоторое время обратно начислят югорчанке, но свое обещание они не сдержали.

«Заявительница поняла, что ее обманули, и обратилась в дежурную часть полиции Пыть-Яха. По словам потерпевшей, она неоднократно слышала информацию о способах мошенничества от знакомых и по телевидению, но навязчивость звонивших аферистов ввели ее в заблуждение. По данному факту следственным отделом ОМВД России по г. Пыть-Яху возбуждено уголовное дело», – рассказали в пресс-службе УМВД Югры.