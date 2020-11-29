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В Югре число летальных исходов от коронавируса достигло 403

Пять жителей Югры накануне скончались из-за COVID-19

В Югре число летальных исходов от коронавируса достигло 403
фото: siapress.ru

Пять жителей Югры не смогли пережить пандемию. Таким образом, за весь период умерло 403 человека, проходивших лечение от коронавируса. Информацию об этом предоставил местный оперативный штаб.

Напомним, что за прошедшие сутки выявили 217 новых случаев заболевания COVID-19. Состояние 147 пациентов тяжелое, 108 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 206 человек, за весь период пандемии – 29 026 югорчан.

Больше всего зараженных зарегистрировали в Сургуте, Нефтеюганском районе и Ханты-Мансийске. Меньше всего – в Лангепасе и Покачах.


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Сегодня в 10:24, просмотров: 127, комментариев: 0
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