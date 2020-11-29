Новые случаи заболевания коронавирусом выявили в 22 муниципалитетах Югры

В Югре за минувший день коронавирус подтвердился у 217 человек. Всего за период пандемии оказалось заражено 34 117 жителей региона. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи выявили в 22 муниципалитетах:

Сургут – 20;

Ханты-Мансийск – 28;

Нефтеюганский район – 25;

Нижневартовск – 24;

Нефтеюганск – 18;

Нягань – 14;

Советский район – 10;

Ханты-Мансийский район – 7;

Когалым – 7;

Радужный – 6;

Сургутский район – 5;

Мегион – 5;

Урай – 5;

Югорск – 5;

Октябрьский район – 4;

Пыть-Ях – 3;

Кондинский район – 3;

Белоярский район – 2;

Нижневартовский район – 2;

Березовский район – 2;

Лангепас – 1;

Покачи – 1.

«На момент выявления у 156 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 51 зафиксирована пневмония, у 10 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 196 случаях. По 21 контакты уточняются. Состояние 147 пациентов тяжелое, 108 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.