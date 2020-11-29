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За сутки 217 югорчан заразились COVID-19

Новые случаи заболевания коронавирусом выявили в 22 муниципалитетах Югры

За сутки 217 югорчан заразились COVID-19
фото: siapress.ru

В Югре за минувший день коронавирус подтвердился у 217 человек. Всего за период пандемии оказалось заражено 34 117 жителей региона. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи выявили в 22 муниципалитетах:

  • Сургут – 20;
  • Ханты-Мансийск – 28;
  • Нефтеюганский район – 25;
  • Нижневартовск – 24;
  • Нефтеюганск – 18;
  • Нягань – 14;
  • Советский район – 10;
  • Ханты-Мансийский район – 7;
  • Когалым – 7;
  • Радужный – 6;
  • Сургутский район – 5;
  • Мегион – 5;
  • Урай – 5;
  • Югорск – 5;
  • Октябрьский район – 4;
  • Пыть-Ях – 3;
  • Кондинский район – 3;
  • Белоярский район – 2;
  • Нижневартовский район – 2;
  • Березовский район – 2;
  • Лангепас – 1;
  • Покачи – 1.

«На момент выявления у 156 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 51 зафиксирована пневмония, у 10 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 196 случаях. По 21 контакты уточняются. Состояние 147 пациентов тяжелое, 108 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.


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Сегодня в 10:17, просмотров: 124, комментариев: 0
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