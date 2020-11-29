Новые случаи заболевания коронавирусом выявили в 22 муниципалитетах Югры

В Югре за минувший день коронавирус подтвердился у 217 человек. Всего за период пандемии оказалось заражено 34 117 жителей региона. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи выявили в 22 муниципалитетах:
- Сургут – 20;
- Ханты-Мансийск – 28;
- Нефтеюганский район – 25;
- Нижневартовск – 24;
- Нефтеюганск – 18;
- Нягань – 14;
- Советский район – 10;
- Ханты-Мансийский район – 7;
- Когалым – 7;
- Радужный – 6;
- Сургутский район – 5;
- Мегион – 5;
- Урай – 5;
- Югорск – 5;
- Октябрьский район – 4;
- Пыть-Ях – 3;
- Кондинский район – 3;
- Белоярский район – 2;
- Нижневартовский район – 2;
- Березовский район – 2;
- Лангепас – 1;
- Покачи – 1.
«На момент выявления у 156 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 51 зафиксирована пневмония, у 10 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 196 случаях. По 21 контакты уточняются. Состояние 147 пациентов тяжелое, 108 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.