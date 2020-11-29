Эксперты ГИМС МЧС Югры проверили толщину льда на водоемах

Эксперты ГИМС МЧС Югры накануне, 28 ноября, проверили состояние льда на водоемах. Так, несмотря на то, что лед по толщине уже подходит для зимней рыбалки на многих реках и озерах, представители экстренных служб отмечают, что местами есть опасные полыньи:

В Кондинском районе, на реке Конда, порядка 10-15 см у берега, местами полыньи.

В Нефтеюганске на карьерах толщина льда 15-20 см, на протоке Юганская Обь около 10-12, в поворотах полыньи.

В Нижневартовске на протоке Вартовская Обь 10-15 см, есть полыньи, промоины.

В Сургуте на протоке Бардаковка 15-17 см, на реке Черной 10-15 см, в районе водосброса открытый водоем.

В Ханты-Мансийске, район ВНСС, затон Северечфлота, 17-25 см

г. Белоярский на Казыме 15-17 см, озеро Школьное 20-25 см

в п. Игриме на С.Сосьве от 10 до 30 см

в п. Березово, на р. Вогулке 25-30 см.

В Октябрьском районе на р. Обь 5-7 см.

«ГИМС МЧС России рекомендует рыбакам на водоемах не располагаться вблизи полыней и промоин, на кромке льда. При эксплуатации снегоходов, быть предельно внимательными! Очень сложно заметить полынью на водоеме во время движения. Просим воздержаться от переездов через водоемы на автомобилях», – подчеркнула пресс-служба ведомства.