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​На трассе Сургут-Нижневартовск 23 километра дороги уложили новым износостойким асфальтом

В Югре применяют новые смеси покрытий во время ремонта дорог

​На трассе Сургут-Нижневартовск 23 километра дороги уложили новым износостойким асфальтом
photocentra.ru

В Югре на трассе Сургут-Нижневартовск на участке с 38 по 61 км закончились работы по ремонту дороги — 23 километра уложили новым износостойким асфальтом.

«При укладке верхнего слоя покрытия использовались новые технологии, а именно устройство верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона с добавлением полимерно-битумных вяжущих, — сообщает окружное правительство. — Такое покрытие имеет высокую износостойкость, длительный срок эксплуатации и низкий показатель уровня шума при движении транспорта. Оно остается стабильным при механических воздействиях и характеризуется повышенным коэффициентом сцепления шин с поверхностью дороги».

Помимо этого на участке дорожниками было заменено барьерное ограждение, укреплены обочины и нанесена разметка из термопластика.


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Сегодня в 19:42, просмотров: 145, комментариев: 0
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