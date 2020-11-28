В Югре применяют новые смеси покрытий во время ремонта дорог

В Югре на трассе Сургут-Нижневартовск на участке с 38 по 61 км закончились работы по ремонту дороги — 23 километра уложили новым износостойким асфальтом.

«При укладке верхнего слоя покрытия использовались новые технологии, а именно устройство верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона с добавлением полимерно-битумных вяжущих, — сообщает окружное правительство. — Такое покрытие имеет высокую износостойкость, длительный срок эксплуатации и низкий показатель уровня шума при движении транспорта. Оно остается стабильным при механических воздействиях и характеризуется повышенным коэффициентом сцепления шин с поверхностью дороги».

Помимо этого на участке дорожниками было заменено барьерное ограждение, укреплены обочины и нанесена разметка из термопластика.