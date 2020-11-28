Губернатор Югры Наталья Комарова провела большое обращение, которое является цельным планом действий для окружной власти

Наталья Комарова выступила с большой речью перед слушавшими ее в онлайне депутатами думы Югры, общественниками и жителями региона. Сначала губернатор озвучила отчет о работе правительства автономного округа за 2020 год, затем было инвестиционное послание и обращение к парламентариям и всем югорчанам о том, какие ближайшие действия и перспективы развития нас ожидают. Вы можете ознакомиться с полным текстом этого выступления, а мы выбрали для вас ключевые пункты, которые разобрали вместе с экспертами.

Итоги года – вокруг коронавируса

Ключевой бэкграунд уходящего 2020 года – коронавирус. От него приходится «плясать» во всех решениях, потому что нет такой сферы, которую пандемия бы не затронула напрямую и косвенно. Речь Натальи Комаровой тоже началась с этого – губернатор озвучила, что в регионе суммарно в борьбу с коронавирусом и в поддержку граждан и бизнеса вложено порядка 70 млрд рублей, из которых около девяти миллиардов – от сырьевых компаний. Дополнительную социальную помощь на фоне пандемии получили почти 500 тысяч югорчан.

При этом (и отчасти благодаря господдержке) в Югре сохранился естественный прирост населения на уровне +5,1 процента. Но из-за неизбежно повышенной смертности этот показатель просел на пятую часть. Однако можно констатировать: югорчане имеют достаточно оснований верить в свое будущее, поэтому по рождаемости мы вошли в топ-10 регионов России. «А когда люди рожают детей – они уверены в будущем, в своей семье и Югре в целом. Я думаю, что все вместе мы все преодолеем и будем двигаться дальше», – комментируя обращение Натальи Комаровой, отметил председатель думы Югры Борис Хохряков.

Окружному правительству пришлось пойти на частичное закрытие экономической активности, при этом сохранив работу стратегических предприятий. При этом 21,5 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса Югры (каждый третий) получили поддержку из-за вынужденной остановки.

При этом регион перешагнул очередную знаковую отметку – была добыта 12-миллиардная тонна нефти. И, несмотря на вынужденное сокращение объемов (из-за соглашения ОПЕК+), сырьевые компании только увеличили свою активность – стали больше бурить, открывать новые скважины, вкладывать в инфраструктуру – дабы быстро вернуться к восстановительному росту после снятия ограничений. Только «Сургутнефтегаз» вложил в свои объекты порядка 100 млрд рублей. А общий объем инвестиций в округе составил примерно 940 млрд рублей (из которых 85 процентов – от сырьевых грандов).

Направления инвестиционного прорыва

Наталья Комарова сформулировала шесть направлений, по которым будет развиваться инвестполитика региона в наступающем году.

Первое, по понятным причинам, это разработка технологий в добыче углеводородов. «Югра смело берет инициативу создания Центра компетенции нефтегазовой отрасли на себя! – комментирует это направление сенатор от нашего региона Юрий Важенин. – Очень надеюсь, что это даст серьезный толчок для внедрения прорывных технологий, как добычи трудно извлекаемых запасов, так и внедрения методов увеличения нефтеотдачи на истощенных месторождениях, что позволит еще долгое время ХМАО-Югре оставаться центром нефтедобычи Российской Федерации».

Второе – создание площадок, где могли бы базироваться новые предприятия в обрабатывающей промышленности.

Третье – модернизация и создание новых мощностей в агропромышленном комплексе.

Четвертое – создание принципиально новой экосистемы для развития креативных индустрий и научной технологической инициативы.

Пятое – внедрение системы «Инвестиционный бюджет», которая при помощи искусственного интеллекта будет оценивать и ранжировать инвестпроекты, в которых участвует (или планирует участвовать) бюджет округа.

И шестое – развитие транспортной системы как базовой инфраструктуры для региона. Тут и связывающие Югру с другими регионами трассы, и второй мост через Обь возле Сургута, и перспектива соединения округа с югом Тюменской области полноценной четырехполосной дорогой.

Все в человеческий капитал

Наталья Комарова постоянно подчеркивает, что главное в политике правительства Югры – югорчане, их достаток и уровень жизни. В третьей части своей речи губернатор много времени посвятила вопросам развития человеческого капитала, обеспечения людей рабочими местами с достойной оплатой, возможностью получать качественное образование и медпомощь и многое другое. В общем, качество жизни.

Например, качество жизни с точки зрения городской среды – при помощи «Югорского стандарта» развития территорий. «Внедрение стандарта позволит развить нормативную правовую базу в сфере градостроительной деятельности региона до уровня, который отвечает современным требованиям территориального развития», – обозначила губернатор. Этот стандарт должен быть интегрирован в региональные градостроительные нормы в очень короткие сроки – первый квартал 2021 года.

При этом округ не забывает поддерживать семьи с детьми, которым наиболее актуально улучшение жилищных условий, но ресурсов на это зачастую не хватает. Поэтому семьям, у которых второй ребенок родился после 1 января 2018 года и до 31 декабря 2022 года дополнительно выделят по 600 000 рублей на погашение ипотеки.

В 2021 году в регионе будут открываться новые больницы, школы, детские сады, строиться разнообразные объекты инфраструктуры – Наталья Комарова перечислила десятки разных реперных точек, где и что будет сделано за ближайшие 12 месяцев. В этом ей помогли проведенные в течение последних недель встречи со всеми главами муниципалитетов, которые дали губернатору обстоятельный отчет о своей работе.

В конце обращения Наталья Комарова объявила новый тренд – 2021 год будет Годом знаний в Югре: «Дать дорогу инновациям, новому качеству жизни, ускоренному развитию в период после пандемии, применив интеллект на благо Югры – от детского сада до «умных» городов и поселков, инновационных промышленных предприятий, научных центров, экономики знаний».

Обращение губернатор завершила важным напутствием: «Уверена, наши сплоченность, труд, настрой на общий успех позволят преодолеть испытания, реализовать обязательства юбилейного 90-го югорского года. Благодарю за внимание. Берегите, пожалуйста, себя, родных и окружающих».

Экспертное сообщество с вниманием и интересом восприняло векторы, которые обозначила Наталья Комарова.

«Проблем и задач, которые требуется решить, огромное количество, но все трудности преодолимы или при неравнодушном отношении к делу всей команды губернатора при поддержке всех жителей округа, – заявил Юрий Важенин. – Хочется пожелать Наталье Владимировне дальнейших успехов, крепкого здоровья, соратников, готовых поддержать, всего самого хорошего, благополучия, энергии, позитива и так держать!»

«Это, по сути, – перспективный план. Где главное – инвестиционная политика, задачи развития экономической сферы, системные решения, направленные на повышение качества жизни в регионе в 2021 году, основанные на достигнутых результатах на данный момент», – отметила депутат думы Югры Ирина Урванцева.

«Югра всегда была, есть и будет оставаться территорией, где заботятся о каждом, где сохраняется высокая рождаемость, темпы строительства нового жилья и сноса старого. В 2021 году нас ожидают новые грандиозные планы по строительству дорог, детских садов и жилых массивов. И я уверен, что мы вместе выйдем из сложившейся ситуации обновленными, закаленными невзгодами и более сплоченными», – резюмировал сенатор от Югры Эдуард Исаков.

Можно констатировать, что губернатор Югры выстроила как стратегию на ближайшие годы, так и обозначила тактические решения, которые позволят в 2021 году двигаться к восстановительному росту и преодолеть вызванные пандемией сложности. Региональная власть, имея план действий и настрой, продолжить действовать как единая команда.