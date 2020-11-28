Чаще всего запрещенными веществами торгуют сами югорчане

В основном продажей наркотиков в Югре занимаются жители нашего же региона — в большинстве своем это мужчины в возрасте 20-35 лет без постоянного источника дохода.

«В Югре преобладают наркопреступления, совершенные в крупном размере, доля которых составляет 43 процента от всех зарегистрированных, — сообщает УМВД по Югре. — Сотрудниками подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в текущем году зарегистрировано 2278 наркопреступлений, изъято более 100 кг запрещенных веществ».

В основном запрещенные вещества везут из других регионов страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Свердловской области, Тюмени и Тюменской области, Челябинска, Краснодарского края и других. Также наркотики поступают из-за рубежа — Казахстана, Беларуси, КНР и Нидерландов.