В Югре выезд на ледовые переправы до сих пор опасен

Югорские спасатели предотвратили трагедию, которая могла произойти — два водителя на «УАЗ» решили перебраться на груженых машинах по тонкому льду.

27 ноября эти мужчины хотели проехать из пгт. Игрим Березовского района в пгт. Приобье Октябрьского района. «Граждане разместили объявление в соцсетях, желая набрать пассажиров или перевезти какой-либо груз. По пути автомобилям пришлось бы преодолеть восемь водоемов, на которых ледовые переправы на данный момент не оборудованы, — сообщается на сайте МЧС по Югре. — Самая большая переправа — через реку Обь, ее протяженность 1,833 километров, толщина льда в этом районе сейчас всего 5-7 сантиметров!».

С организаторами экстремальной поездки провели разъяснительную работу. Они отказались от своей затеи.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Югре автомобиль ушел под лед. Погибла беременная женщина и пятимесячный ребенок.