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Резкое падение: в Югре за сутки коронавирус подтвердился у 115 человек

С начала пандемии в Югре зарегистрировано 33 900 случаев заражения COVID-19

Резкое падение: в Югре за сутки коронавирус подтвердился у 115 человек

В Югре за сутки коронавирус диагностировали у 115 человек. Таким образом, 33 900 жителей округа были заражены за весь период. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи были выявлены в 20 муниципалитетах региона:

  1. Сургут – 49;
  2. Ханты-Мансийск – 23;
  3. Нижневартовск – 23;
  4. Нефтеюганск – 21;
  5. Нягань – 15;
  6. Нефтеюганский район – 15;
  7. Советский район – 11;
  8. Кондинский район – 10;
  9. Югорск – 7;
  10. Сургутский район – 7;
  11. Ханты-Мансийский район – 6;
  12. Когалым – 6;
  13. Октябрьский район – 5;
  14. Мегион – 4;
  15. Радужный – 4;
  16. Белоярский район – 4;
  17. Нижневартовский район – 2;
  18. Покачи – 1;
  19. Пыть-Ях – 1;
  20. Березовский район – 1.

«На момент выявления у 154 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 46 зафиксирована пневмония, у 15 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 192 случаях. По 21 контакты уточняются. Состояние 164 пациентов тяжелое, 125 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – информирует оперштаб.


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Сегодня в 10:43, просмотров: 362, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 12:18
«Цифры не пляшут».
Данила Останин
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Сегодня в 13:44
Ну вы ребята даете блин. Цифры то по всем городам посчитайте и получите 215. Никакого падения, но зато громкий заголовок.
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