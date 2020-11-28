С начала пандемии в Югре зарегистрировано 33 900 случаев заражения COVID-19

В Югре за сутки коронавирус диагностировали у 115 человек. Таким образом, 33 900 жителей округа были заражены за весь период. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи были выявлены в 20 муниципалитетах региона:

Сургут – 49; Ханты-Мансийск – 23; Нижневартовск – 23; Нефтеюганск – 21; Нягань – 15; Нефтеюганский район – 15; Советский район – 11; Кондинский район – 10; Югорск – 7; Сургутский район – 7; Ханты-Мансийский район – 6; Когалым – 6; Октябрьский район – 5; Мегион – 4; Радужный – 4; Белоярский район – 4; Нижневартовский район – 2; Покачи – 1; Пыть-Ях – 1; Березовский район – 1.

«На момент выявления у 154 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 46 зафиксирована пневмония, у 15 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 192 случаях. По 21 контакты уточняются. Состояние 164 пациентов тяжелое, 125 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – информирует оперштаб.