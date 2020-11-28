С начала пандемии в Югре зарегистрировано 33 900 случаев заражения COVID-19

В Югре за сутки коронавирус диагностировали у 115 человек. Таким образом, 33 900 жителей округа были заражены за весь период. Об этом сообщает оперативный штаб.
Новые случаи были выявлены в 20 муниципалитетах региона:
- Сургут – 49;
- Ханты-Мансийск – 23;
- Нижневартовск – 23;
- Нефтеюганск – 21;
- Нягань – 15;
- Нефтеюганский район – 15;
- Советский район – 11;
- Кондинский район – 10;
- Югорск – 7;
- Сургутский район – 7;
- Ханты-Мансийский район – 6;
- Когалым – 6;
- Октябрьский район – 5;
- Мегион – 4;
- Радужный – 4;
- Белоярский район – 4;
- Нижневартовский район – 2;
- Покачи – 1;
- Пыть-Ях – 1;
- Березовский район – 1.
«На момент выявления у 154 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 46 зафиксирована пневмония, у 15 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 192 случаях. По 21 контакты уточняются. Состояние 164 пациентов тяжелое, 125 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – информирует оперштаб.