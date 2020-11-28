В Югре продолжают умирать от COVID-19

В Югре за минувший день от COVID-19 скончались четыре человек, проходивших лечение от этой болезни. Таким образом, за всю пандемию умерли 398 жителей округа. Информацию об этом предоставил оперштаб.

Напомним, что за минувший день в регионе выявили 215 новых случаев заболевания коронавирусом. Состояние 164 пациентов тяжелое, 125 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.За сутки излечились 224 человека, за весь период пандемии – 28 820 югорчан.

Больше всего зараженных обнаружили в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске. Меньше всего – в Пыть-Яхе и Березовском районе.