Жителям Югры предоставят единовременную выплату

В Югре до 5 декабря несколько категорий жителей получат единовременные выплаты от 1000 до 2000 рублей.

«Выплата в размере две тысячи рублей будет предоставлена неработающим пенсионерам, семьям с детьми-инвалидами, семьям, имеющим доход не выше величины прожиточного минимума автономного округа. Выплата в размере одной тысячи рублей будет предоставлена всем неработающим пенсионерам», — сообщается на сайте окружного правительства.

Чиновники отмечают, что получателями выплат станут 75,5 тысяч семей с детьми и 252,8 тысяч неработающих пенсионеров. Деньги будут перечислены в беззаявительном порядке.