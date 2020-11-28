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Более 300 тысяч югорчан получат до 5 декабря 1000 или 2000 рублей

Жителям Югры предоставят единовременную выплату

Более 300 тысяч югорчан получат до 5 декабря 1000 или 2000 рублей
rmx.ru

В Югре до 5 декабря несколько категорий жителей получат единовременные выплаты от 1000 до 2000 рублей.

«Выплата в размере две тысячи рублей будет предоставлена неработающим пенсионерам, семьям с детьми-инвалидами, семьям, имеющим доход не выше величины прожиточного минимума автономного округа. Выплата в размере одной тысячи рублей будет предоставлена всем неработающим пенсионерам», — сообщается на сайте окружного правительства.

Чиновники отмечают, что получателями выплат станут 75,5 тысяч семей с детьми и 252,8 тысяч неработающих пенсионеров. Деньги будут перечислены в беззаявительном порядке.


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Сегодня в 10:17, просмотров: 89, комментариев: 0
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