В Югре экстренные службы перекрыли мост через Обь из-за странного предмета

Югорский мост через Обь оцепили – как сообщают местные телеграмм-каналы со ссылкой на свои источники, на объекте была обнаружена подозрительная коробка. К месту происшествия приехали сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС.

Корреспонденту siapress.ru удалось подтвердить факт произошедшего, но, по мнению экстренных служб, движение по мосту на момент публикации материала уже восстановлено. Что это за коробка, почему она вызвала подозрения и другие обстоятельства инцидента пока держат в секрете. На момент написания статьи подробностей узнать не удалось.