В Югре десятки человек остались без зарплаты

В Югре 380 человек, работавших на обанкротившихся предприятиях, не могут получить зарплату. Общая сумма долга составляет почти 30 миллионов рублей. Накануне пострадавшие встречались с заместителями прокурора округа Игорем Меньшиковым, Андреем Горобченко и начальником управления по надзору за исполнением федерального законодательства Евгением Игушевым.

На контроле у прокуратуры восемь предприятий-банкротов – ООО «АК НРСУ», ООО «Югорская Строительная Корпорация», ООО ПИК «Горизонт», ООО «Истеко», ООО «Вектормонтажстрой», ООО «Дорожностроительная компания «НяганьАвтоДорстрой», ОАО «Советский хлебозавод» и ООО «ЮЗСМ».

«В ходе личного приема граждане получили объективную информацию о положении дел на предприятиях и информированы о принимаемых мерах в целях скорейшего погашения имеющейся перед ними задолженности, также им разъяснены положения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». От всех обратившихся на прием граждан приняты обращения, их рассмотрение взято на контроль», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.