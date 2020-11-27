В Югре до конца ноября начнет действовать система регистрации посетителей общественных заведений

До конца ноября в Югре введут QR-коды в общественных заведениях. Система регистрации посетителей предназначена для того, чтобы отслеживать возможные контакты людей с зараженными COVID-19. «В настоящее время региональный департамент информационных технологий и цифрового развития создает в государственной информационной системе «Цифровое уведомление» соответствующий модуль оповещения посетителей объектов повышенного скопления граждан о возможных контактах с заболевшими новой коронавирусной инфекцией», – говорится в сообщении профильного департамента округа.

Как это работает?

При входе в общественное заведение посетитель регистрируется в системе путем сканирования QR-кода или введения ссылки вручную. Далее необходимо будет указать номер телефона посетителя и отметить, соответственно, согласие на обработку персональных данных. После этого на указанный мобильный телефон поступит код для подтверждения регистрации. Если у одного из посетителей подтвердится диагноз «коронавирус», остальным гостям, находившимся в это время в том же месте, придет SMS-оповещение о возможном контакте с зараженным.

Где будут размещены QR-коды?

Система будет применена в общественных заведениях: это столовые, кафе, рестораны, фитнес-центры, бассейны и другие места большого скопления людей.

«Возможность скачать QR-код будет предоставлена всем организациям, зарегистрированным в реестре возобновивших деятельность. Для этого ответственным сотрудникам данных организаций необходимо перейти сайт на sidimdoma.admhmao.ru и ввести свой ИНН. В случае, если организации работа разрешена, QR-код можно будет скачать как картинку, распечатать, разместить на входе в заведение», – уточняют в департаменте информационных технологий и цифрового развития Югры.

Напомним, ранее губернатор Югры Наталья Комарова на заседании регионального оперативного штаба распорядилась протестировать и внедрить систему регистрации посетителей заведений общественного питания и спорта. Этот механизм планируют доработать и основательно запустить к 30 ноября.