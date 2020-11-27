В Югре продолжают умирать от COVID-19

В Югре за минувший день от COVID-19 скончались пять человек, проходивших лечение от этой болезни. Таким образом, за всю пандемию умерли 394 жителя округа. Информацию об этом предоставил оперштаб.

Напомним, что за минувший день в регионе выявили 211 новых случаев заболевания коронавирусом. Состояние 155 пациентов тяжелое, 118 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 216 человек, за весь период пандемии – 28 596 югорчан.

Больше всего зараженных обнаружили в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нягани. Меньше всего – в Ханты-Мансийском и Березовском районе.