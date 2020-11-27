За сутки в ХМАО выявили 211 новых случаев заражения COVID-19

В Югре за сутки коронавирус диагностировали у 211 человек. Таким образом, 33 685 жителей округа были заражены за весь период. Об этом сообщает оперативный штаб.
Новые случаи были выявлены в 20 муниципалитетах региона:
- Ханты-Мансийск – 44;
- Сургут – 36;
- Нягань – 24;
- Нефтеюганский район – 21;
- Нефтеюганск – 13;
- Мегион – 10;
- Нижневартовск – 8;
- Советский район – 7;
- Радужный – 7;
- Сургутский район – 5;
- Когалым – 5;
- Урай – 5;
- Югорск – 5;
- Октябрьский район – 5;
- Кондинский район – 5;
- Белоярский район – 4;
- Покачи – 3;
- Пыть-Ях – 2;
- Ханты-Мансийский район – 1;
- Березовский район – 1.
«На момент выявления у 167 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 34 зафиксирована пневмония, у 10 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 191 случае. По 20 контакты уточняются. Состояние 155 пациентов тяжелое, 118 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – информирует оперштаб.