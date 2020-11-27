За сутки в ХМАО выявили 211 новых случаев заражения COVID-19

В Югре за сутки коронавирус диагностировали у 211 человек. Таким образом, 33 685 жителей округа были заражены за весь период. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи были выявлены в 20 муниципалитетах региона:

Ханты-Мансийск – 44;

Сургут – 36;

Нягань – 24;

Нефтеюганский район – 21;

Нефтеюганск – 13;

Мегион – 10;

Нижневартовск – 8;

Советский район – 7;

Радужный – 7;

Сургутский район – 5;

Когалым – 5;

Урай – 5;

Югорск – 5;

Октябрьский район – 5;

Кондинский район – 5;

Белоярский район – 4;

Покачи – 3;

Пыть-Ях – 2;

Ханты-Мансийский район – 1;

Березовский район – 1.

«На момент выявления у 167 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 34 зафиксирована пневмония, у 10 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 191 случае. По 20 контакты уточняются. Состояние 155 пациентов тяжелое, 118 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – информирует оперштаб.