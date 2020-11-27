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​В Югре действовала финансовая пирамида

В 2020 году на территории ХМАО выявлено пять нелегальных финансовых организаций

​В Югре действовала финансовая пирамида
Фото: pixabay.com

За девять месяцев 2020 года в Югре выявлено четыре «черных кредитора» и одна финансовая пирамида. Подробности деятельности нелегальных финансовых организаций не разглашаются, однако сейчас ими занимаются специалисты Банка России и правоохранительные органы.

«Главная тенденция этого года – переход финансовых мошенников в онлайн. Так, почти половина из выявленных финансовых пирамид действовали под видом интернет-проектов. Такие компании предлагали вложения в криптовалюту и другие «электронные деньги», токены, псевдо-инвестиционные проекты, использовали для привлечения клиентов «экономические игры» в сети. Специалисты Банка России призывают граждан быть осторожными и внимательными: не переходить, не задумываясь, по незнакомым ссылкам, проверять информацию об организации, уточнять, какие именно услуги и от чьего имени предлагают», – рассказали в пресс-службе отделения Банка России по Тюменской области.

Всего в России в этом году выявлено более одной тысячи организаций, которые действовали на финансовом рынке нелегально, в том числе 593 «черных кредитора», 196 нелегальных форекс-дилера, 140 организаций с признаками финансовых пирамид.

Напомним, что «черные кредиторы» зачастую маскируются под микрофинансовые организации. Они действуют без разрешения Банка России на данный вид деятельности и предоставляют потребительские займы населению, скрывая реальные проценты по займам. Они также не соблюдают установленные законом ограничения по суммам процентов и штрафов при просрочке возврата долга, используют такие незаконные методы, как запугивание, угрозы, шантаж. Как понять, что тебя втягивают в финансовую пирамиду, читайте здесь.

Проверить, является ли организация легальным участником финансового рынка, можно на сайте Банка России или в мобильном приложении «ЦБ-онлайн».


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Сегодня в 09:11, просмотров: 290, комментариев: 0
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