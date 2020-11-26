Югорчане из-за пандемии стали реже брать машины в кредит

Жители Югры с начала года взяли 12 127 кредитов на покупку автомобилей. Это на 23 процента меньше, чем за десять месяцев прошлого года, когда банки округа выдали 15 742 автокредитов. Аналитики связывают падение спроса на данный вид кредитования с пандемией коронавируса.

Количеством выданных автокредитов сократилось в этом году по всей стране на 6,3 процента – до 735,6 тысячи единиц купленных на заемные средства новых и подержанных авто, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). По данным агентства «Автостат», объем рынка новых легковых автомобилей за этот период сократился на восемь процентов.

«После «провала» в апреле-мае 2020 года, выдача автокредитов летом и осенью демонстрировала высокий уровень. Такая активность была обусловлена реализацией отложенного спроса на покупку автомобилей, который сформировался весной, в период жестких «карантинных» мероприятий. В тот период времени автокредитование в крупных городах (Москве, Санкт-Петербурге, Московской области) фактически остановилось. Однако начиная с июня 2020 года выдача автокредитов вернулась на достаточно высокий уровень прошлого года», – отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Как сообщало siapress.ru ранее, в третьем квартале 2020 года средний размер автокредита в округе составил 925 173 рублей. Доля просроченной задолженности по автокредитам в сентябре составил 5,9 процента.

Югра традиционно входит в число регионов-лидеров по доступности автомобилей. По подсчетам аналитиков РИА «Рейтинг», 53,8 процента семей округа могут без определенных проблем купить в кредит и содержать новый автомобиль стоимостью 550 тысяч рублей, 30,6 процента машину за 1,4 млн рублей, 5,3 процента – автомобиль премиум-класса (5,5 млн рублей).