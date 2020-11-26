В Югре главный врач больницы заплатила взятку лже-чиновникам, чтобы медучреждение прошло проверку

Полиция Советского района ищет мошенника, который «изощренным способом» обманул главного врача одного из медицинских учреждений Югорска. 53-летняя женщина, доверившись злоумышленнику, отдала ему 135 тысяч рублей, чтобы пройти проверку органов государственной власти.

Неизвестный позвонил ей на служебный номер и представился сотрудником органа государственной власти. Он сообщил, что в медучреждении назначена внеплановая проверка.

«Во время разговора, мужчина достаточно уверенно доводил информацию, относящуюся исключительно к сфере деятельности женщины. Для хорошего исхода проверки он предложил ей заказать и оплатить несколько подарков для «проверяющих», заверив, что деньги ей вернутся. Он продиктовал номер телефона сотрудника одного из торговых центров Югорска, который охотно согласился ей помочь с подготовкой к приезду комиссии. Когда женщина перевела все необходимые денежные средства, и звонивший, и курьер перестали выходить на связь», – рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

По данному факту следственным отделом МВД России по Советскому району возбуждено уголовное дело мошенничестве. Принимаются меры к установлению подозреваемых лиц.