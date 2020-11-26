В Югре семьи, в которых недавно родился или в ближайшее время родится второй ребенок, получат 600 тысяч на погашение ипотеки

Новая выплата для погашения ипотек появится в Югре в начале 2021 года. С этого дня семьи, где второй ребенок родился с января 2018 года или родится до 31 декабря 2022 года, получат 600 000 рублей для уменьшения своего кредитного бремени. Об этом заявила Наталья Комарова в ходе своего обращения к жителям Югры и депутатам региональной думы.

Окружное правительство также расширит возможности для многодетных семей получить деньги вместо полагающихся им земельных участков. Для этого будут перенесены предельные даты ограничений и установлен фиксированный размер выплаты вне зависимости от состава семьи и срока проживания в регионе. При этом обновленный формат выплат не будет меньше среднего уровня, который выдается многодетным семьям сейчас.

Стопроцентное выполнение социальных обязательств и поддержка семей с детьми является одним из приоритетов работы правительства Югры – об этом неоднократно заявляла Наталья Комарова. В принятом сегодня, 26 октября, бюджете региона на 2021 год и плановый период 2022-2023 года социальные программы занимают 71 процент расходов.