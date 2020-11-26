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​Почти три четверти бюджета Югры будет направлено на социальные нужды

В Югре утвердили бюджет на следующие три года, где более 70 процентов пойдет на социалку

​Почти три четверти бюджета Югры будет направлено на социальные нужды
Фото pixabay.com

В бюджете Югры на 2021 год и плановый период 2022-2023 года 71 процент расходов будет иметь социальную направленность. Главный финансовый документ региона был принят сегодня, 26 октября, думой региона после большого обращения Натальи Комаровой к депутатам и жителям Югры.

Как передает департамент общественных и внешних связей, доходы бюджета Югры в 2021 году составят 223,9 млрд рублей при расходах в 260 млрд рублей; в 2022 году эти два показателя составят 256,9 млрд и 226,5 млрд; в 2023 году – 258,7 млрд и 231,4 млрд рублей соответственно. При этом дефицит казны не будет существенным и источники его покрытия известны – о том, что бюджетную политику в Югре ведут очень аккуратно, в интервью СИА-ПРЕСС говорила известный регионовед России Наталья Зубаревич.

В приоритетах региональной власти на ближайший период – выполнение поставленных президентом национальных целей и проектов, повышение доходов граждан и борьба со сложившейся из-за коронавируса безработицей, а также социальная поддержка тех, кому она требуется. «Правительство автономного округа исходит из принципа безусловного исполнения принятых публичных и социально значимых обязательств, сохранения приоритетов в части реализация мероприятий по повышению доходов граждан и снижения напряженности на рынке труда», – заявила замгубернатора Югры Вера Дюдина.


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Сегодня в 17:54, просмотров: 286, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 21:50
Пока новаций не просматривается. Бюджет, ориентирован на проедание средств, заработанных от добычи нефти. 71%. А чем здесь гордится? Тем, что большинство граждан, не могут стать самодостаточными и тем самым снизить нагрузку на бюджет. Или прирост доходов окружного бюджета по годам в районе 3-5 млр рублей? И том, что сохраняется значительный дефицит бюджета. А как региональный бюджет влияет на повышение доходов граждан? Путём повышения доходов чиновников и всех кто находится на бюджете? А как снизится напряженность на рынке труда? Бюджет ориентирован на повышение инвестиционной привлекательности региона и открытие новых производств? Нет. Инвестиционную привлекательность региона формируют пока бюджеты нефтяных компаний. А Правительства ХМАО старается избавится от остатков своих государственных предприятий. Вот и на федеральном уровне Мишустин прицелился для выполнения «контрольного выстрела» по госсобственности, как федеральной, так и региональной. До 2025 года. Как бы в связи с этим напряженность на рынке труда не увеличилась. А для этого необходимо в авральном порядке уже сейчас диверсифицировать экономику округа теми инструментариями, которые есть пока в Правительстве ХМАО. Пока, потому как неопределенность на рынке нефти и в экономике РФ в ближайшие годы может переориентировать бюджет на новые вызовы, которые пока можно только прогнозировать. Но по любому нужно готовится к любому пессимистическому сценарию. Времена, когда неожиданно цена на нефть скакнёт до 100-120 долларов прольётся очередной «золотой дождь» безвозвратно прошли. Безвозвратно!. Поэтому Правительству ХМАО надо переходит от функции распределения бюджета «всем сёстрам по серьгам», к функционалу стимулирования муниципалитетов, которые работают и «кормят» весь регион. Времена функционала доброго «Деда Мороза» в Правительстве ХМАО должны быть в прошлом. Пора увидеть, что бюджет недодаёт для развития донорам. Я имею в виду Сургут и его градообразующее предприятие ПАО «Сургутнефтегаз». И бюджет Сургута должен получать реально больше бюджетных средств для дополнительного своего развития в социально- экономической сфере. Именно Сургут и Сургутский район.

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