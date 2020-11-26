В Югре утвердили бюджет на следующие три года, где более 70 процентов пойдет на социалку

В бюджете Югры на 2021 год и плановый период 2022-2023 года 71 процент расходов будет иметь социальную направленность. Главный финансовый документ региона был принят сегодня, 26 октября, думой региона после большого обращения Натальи Комаровой к депутатам и жителям Югры.

Как передает департамент общественных и внешних связей, доходы бюджета Югры в 2021 году составят 223,9 млрд рублей при расходах в 260 млрд рублей; в 2022 году эти два показателя составят 256,9 млрд и 226,5 млрд; в 2023 году – 258,7 млрд и 231,4 млрд рублей соответственно. При этом дефицит казны не будет существенным и источники его покрытия известны – о том, что бюджетную политику в Югре ведут очень аккуратно, в интервью СИА-ПРЕСС говорила известный регионовед России Наталья Зубаревич.

В приоритетах региональной власти на ближайший период – выполнение поставленных президентом национальных целей и проектов, повышение доходов граждан и борьба со сложившейся из-за коронавируса безработицей, а также социальная поддержка тех, кому она требуется. «Правительство автономного округа исходит из принципа безусловного исполнения принятых публичных и социально значимых обязательств, сохранения приоритетов в части реализация мероприятий по повышению доходов граждан и снижения напряженности на рынке труда», – заявила замгубернатора Югры Вера Дюдина.