Губернатор Югры Наталья Комарова объявила 2021 год Годом знаний

2021 год будет объявлен в Югре Годом знаний: такое предложение выдвинуда сегодня Наталья Комарова во время своего онлайн-обращения к жителям региона. Таким образом, глава округа призвала поддержать всех, кто учится в условиях пандемии и пост-пандемии. Статус 2021 года на уровне ХМАО коррелирует с международным: напомним, что ООН объявила его Международным годом творческой экономики для устойчивого развития.



«Дать дорогу инновациям, новому качеству жизни, ускоренному развитию после пандемии применив интеллект на благо Югры от детского сада до умных городов и поселков, инновационных промышленных предприятий, научных центров экономики знаний», — предложила Наталья Комарова, заключив, что это будет год для кажого, кто учится и делает мир вокруг лучше благодаря новым знаниям и навыкам.

Наталья Комарова много раз затрагивала вопросы образования в своем большом обращении к депутатам думы Югры и жителям округа по итогам уходящего года и с планами на ближайшую перспективу. С полным текстом этой программной речи можно ознакомиться на портале правительства региона. Его разбор с выделением ключевых моментов читайте скоро на siapress.ru.