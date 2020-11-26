Число умерших из-за коронавируса жителей Югры выросло до 389

Восемь жителей Югры не смогли пережить пандемию: они скончались накануне из-за коронавируса. Таким образом, за весь период в округе зарегистрировано 389 летальных исходов среди ковидных пациентов. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Напомним, что за минувший день 209 югорчан заразились COVID-19. Состояние 160 пациентов тяжелое, 117 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 227 человек, за весь период пандемии – 28 380.

Больше всего зараженных обнаружили в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нягани. Меньше всего – Ханты-Мансийске, Нижневартовском, Белоярском и Березовском районах.