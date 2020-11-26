За сутки COVID-19 подтвердился у 209 жителей Югры

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 209 человек. За весь период пандемии выявлено 33 474 случаев заражения. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Территориально новые случаи распределились так:

Сургут – 58;

Ханты-Мансийск – 28;

Нягань – 28

Нижневартовск – 17;

Нефтеюганск – 12;

Нефтеюганский район – 11;

Советский район – 7;

Югорск – 7;

Октябрьский район – 7;

Кондинский район – 7;

Мегион – 5;

Когалым – 4

Покачи – 4;

Сургутский район – 3;

Урай – 3;

Пыть-Ях – 2;

Радужный – 2;

Ханты-Мансийский район – 1;

Нижневартовский район – 1;

Белоярский район – 1;

Березовский район – 1.

«На момент выявления у 146 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 49 зафиксирована пневмония, у 14 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 189 случаях. По 20 контакты уточняются. Состояние 160 пациентов тяжелое, 117 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в оперштабе Югры.