За сутки COVID-19 подтвердился у 209 жителей Югры

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 209 человек. За весь период пандемии выявлено 33 474 случаев заражения. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Территориально новые случаи распределились так:
- Сургут – 58;
- Ханты-Мансийск – 28;
- Нягань – 28
- Нижневартовск – 17;
- Нефтеюганск – 12;
- Нефтеюганский район – 11;
- Советский район – 7;
- Югорск – 7;
- Октябрьский район – 7;
- Кондинский район – 7;
- Мегион – 5;
- Когалым – 4
- Покачи – 4;
- Сургутский район – 3;
- Урай – 3;
- Пыть-Ях – 2;
- Радужный – 2;
- Ханты-Мансийский район – 1;
- Нижневартовский район – 1;
- Белоярский район – 1;
- Березовский район – 1.
«На момент выявления у 146 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 49 зафиксирована пневмония, у 14 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 189 случаях. По 20 контакты уточняются. Состояние 160 пациентов тяжелое, 117 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в оперштабе Югры.