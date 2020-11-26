16+
Логотип Сиапресс
USD  75,4727   EUR  89,8880  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В 21 муниципалитете Югры выявили новые случаи заражения коронавирусом

За сутки COVID-19 подтвердился у 209 жителей Югры

В 21 муниципалитете Югры выявили новые случаи заражения коронавирусом
фото: siapress.ru

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 209 человек. За весь период пандемии выявлено 33 474 случаев заражения. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Территориально новые случаи распределились так:

  • Сургут – 58;
  • Ханты-Мансийск – 28;
  • Нягань – 28
  • Нижневартовск – 17;
  • Нефтеюганск – 12;
  • Нефтеюганский район – 11;
  • Советский район – 7;
  • Югорск – 7;
  • Октябрьский район – 7;
  • Кондинский район – 7;
  • Мегион – 5;
  • Когалым – 4
  • Покачи – 4;
  • Сургутский район – 3;
  • Урай – 3;
  • Пыть-Ях – 2;
  • Радужный – 2;
  • Ханты-Мансийский район – 1;
  • Нижневартовский район – 1;
  • Белоярский район – 1;
  • Березовский район – 1.

«На момент выявления у 146 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 49 зафиксирована пневмония, у 14 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 189 случаях. По 20 контакты уточняются. Состояние 160 пациентов тяжелое, 117 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в оперштабе Югры.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:25, просмотров: 64, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Вахтовик хотел заказать девочку и получить бонусы, но финансовая фортуна отвернулась от него 4030
  2. ​Если Utair отойдет от роли главного перевозчика Тюменской области – будет очень плохо 2441
  3. Спасатели Югры нашли тело младенца, погибшего во время инцидента на реке Ляпин 1605
  4. В Сургуте легковушка врезалась в дерево и загорелась // ВИДЕО 1454
  5. Несовершеннолетнюю жительницу Ханты-Мансийска заставляли вступить в интимную связь под угрозой распространить личное видео с ее участием 1262
  6. ​В Югре под запретом новогодние корпоративы и утренники 1257
  7. ​Сел за руль пьяным и выехал на встречку: полицейский из Югры устроил ДТП с пострадавшими в соседнем регионе 1152
  8. ​28 жителей Югры узнали о своем положительном ВИЧ-статусе, сдав анализ в тест-мобиле 1094
  9. ​Песочные короли 1060
  10. ​Санврачи рассказали, чем травятся югорчане 1039
  1. ​В Сургуте на перекрестке Энгельса-Энергетиков поменяли схему движения // ВИДЕО 10357
  2. Пьяный дебошир попытался захватить сургутский автобус 10307
  3. Двух сургутянок изнасиловали парни, которых позвали чинить дверную ручку 7727
  4. ​На первоклассника в Нефтеюганске напали «не агрессивные» собаки 6647
  5. Стали известны подробности захвата автобуса в Сургуте 6133
  6. Водителю Нивы, провалившейся под лед в Югре, грозит реальный срок 5573
  7. В Сургуте водитель сбил женщину, переходившую дорогу. Она скончалась до приезда медиков 5159
  8. ​Бывший замглавы Сургута возглавил медучреждение Югры 5002
  9. ​Сургутские автомобилисты получают штрафы за несовершенные нарушения ПДД 4872
  10. ​Вахтовик хотел заказать девочку и получить бонусы, но финансовая фортуна отвернулась от него 4030
  1. ​В Югре разыскивают маму и ребёнка, недоехавших до Нижневартовска 34647
  2. В Сургуте потерялась женщина, состоящая на учете в ПНД // ОРИЕНТИРОВКА 20041
  3. Автомобиль съехал в озеро под Нижневартовском: один человек погиб 15813
  4. ​На трассе под Нефтеюганском столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие 15326
  5. ​Очередной югорчанин наказан за пост в Сети 14599
  6. ​Антон Кульш будет похоронен в Белоруссии 13968
  7. ​В Нижневартовске сумасшедший ВАЗ перевернулся и снес светофор 13570
  8. В Нефтеюганске задержали двух мужчин с наркотиками 13156
  9. ​В Нефтеюганске прошел митинг против Билла Гейтса и ВОЗ 12580
  10. Югорчанин распечатал чужие права на принтере и использовал их, пока не попался 11396

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика