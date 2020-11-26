Более 120 жителей Югры пришли сдавать кровь на прошлой неделе

За «донорскую субботу» медики Сургута и Нефтеюганска смогли заготовить более 60 литров крови. Отмечается, что к кроводаче были допущены 120 человек, 18 югорчан стали донорами впервые.

«Известно, что один донор, сдав 450 мл крови, спасает три жизни – в процессе фракционирования из цельной крови выделяют эритроциты, тромбоциты и плазму. Необходимая для переливания эритроцитная взвесь после проведения лабораторных обследований будет выдана в больницы региона, а свежезамороженная плазма помещена на четырёхмесячное карантинное хранение», – комментирует заместитель руководителя по медицинской части Ольга Новикова.