Губернатор Югры Наталья Комарова сегодня выступает с большой речью перед жителями региона

Губернатор Югры Наталья Комарова сегодня выступает с большой речью перед депутатами окружной думы и жителями региона. Она состоит из отчета о работе правительства в уходящем 2020 году, инвестиционного послания на 2021 год и обращения с основными направлениями работы и развития автономного округа в ближайшей перспективе.

В этом году глава региона сделает акцент на экономику, инвестиции, а также системные решения, которые должны повысить качество жизни югорчан: об этом сообщил департамент внешних и общественных связей Югры.