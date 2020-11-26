Югра заключила с Ростуризмом соглашение о развитии отрасли гостеприимства в регионе

Наталья Комарова выступила с предложением закрепить за Югрой статус центра этнографического туризма России. Эту инициативу она высказала во время разговора с руководителем федерального агентства Ростуризм Зариной Догузовой по видеосвязи, сообщает департамент общественных и внешних связей.

«Наш регион обладает уникальными туристско-рекреационными ресурсами, в числе которых – особо охраняемые природные территории, памятники истории, культуры, живая культура коренных народов Севера, народов России. Нам важно мнение экспертов о реализованных, планируемых к реализации проектах в этой сфере. В этой связи мы запланировали в 2021 году проведение в Когалыме международной встречи экспертов по теме: «Этнографический туризм как средство экономического развития территорий, сохранения этнокультурного наследия», – рассказала губернатор Югры.

Зарина Догузова подчеркнула, что, несмотря на все проблемы, вызванные 2020 годом, туристическая отрасль в России растет, и вскоре будет принят нацпроект, который позволит еще более активно развивать эту сферу. «Со своей стороны федеральное агентство по туризму готово вас поддержать, вместе выстраивать индустрию гостеприимства в вашем прекрасном регионе», – заявила Догузова.

Итогом стало подписание соглашения между правительством Югры и Ростуризмом о взаимодействии и развитии отрасли гостеприимства в нашем регионе. Югра будет создавать все условия для роста этой сферы у себя на территории, а федеральная структура – консультировать коллег в автономном округе и распространять информацию о Югре как о прекрасном месте для внутреннего и въездного туризма.