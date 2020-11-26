В Югре готовятся провести брендовый для региона кинофестиваль «Дух огня» в марте 2021 года

Один из брендов Югры – фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» – будет перенесен с февраля 2021 года на середину марта. Такую возможность, которая с более высокой вероятностью позволит участникам мероприятия собраться в Ханты-Мансийске очно, обсудили на онлайн-совещании, посвященном фестивалю.

«Считаю это возможным. В марте фестиваль не потеряет свой традиционный весенний характер, также есть надежда, что к этому времени эпидемиологическая ситуация улучшится. Также к марту будут закончены работы по комплектованию большого зала КТЦ «Югра-Классик» новым современным кинооборудованием, что позволит организовать в нем кинопросмотры программы кинофестиваля», – цитирует мнение Натальи Комаровой департамент общественных и внешних связей Югры.

При этом «Югра-Классик» активно готовится к фестивалю и сможет провести его в установленные ныне сроки как очно, так и в режиме онлайн. В этом присутствующих заверила директора концертно-театрального центра Яна Мальцева. В настоящий момент активно идет прием заявок от начинающих режиссеров разных стран – их прислали, например, из Азербайджана, Египта и России.

Тематика «Духа огня» в 2021 году может быть расширенной. В этом году мир отпразднует первый полет человека в космос, в России – 80-летие со дня рождения легендарного кинооператора Павла Лебешова, и это найдет свое отражение в программе фестиваля. Кроме того, планируется привезти в Ханты-Мансийск выставку костюмов с фильма «Иван Грозный» – эта экспозиция имела успех в Москве.

Кинофестиваль «Дух огня» был учрежден в 2002 году, и с самого первого раза количество его зрителей достигло 50 000 человек, и с тех пор только росло. 11-16 марта 2021 года он пройдет в Ханты-Мансийске в 19-й раз.