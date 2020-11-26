16+
Логотип Сиапресс
USD  75,4727   EUR  89,8880  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Кинофестиваль «Дух огня» переносят на март 2021 года, но подготовка к нему продолжается

В Югре готовятся провести брендовый для региона кинофестиваль «Дух огня» в марте 2021 года

​Кинофестиваль «Дух огня» переносят на март 2021 года, но подготовка к нему продолжается
Фото russkiymir.ru

Один из брендов Югры – фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» – будет перенесен с февраля 2021 года на середину марта. Такую возможность, которая с более высокой вероятностью позволит участникам мероприятия собраться в Ханты-Мансийске очно, обсудили на онлайн-совещании, посвященном фестивалю.

«Считаю это возможным. В марте фестиваль не потеряет свой традиционный весенний характер, также есть надежда, что к этому времени эпидемиологическая ситуация улучшится. Также к марту будут закончены работы по комплектованию большого зала КТЦ «Югра-Классик» новым современным кинооборудованием, что позволит организовать в нем кинопросмотры программы кинофестиваля», – цитирует мнение Натальи Комаровой департамент общественных и внешних связей Югры.

При этом «Югра-Классик» активно готовится к фестивалю и сможет провести его в установленные ныне сроки как очно, так и в режиме онлайн. В этом присутствующих заверила директора концертно-театрального центра Яна Мальцева. В настоящий момент активно идет прием заявок от начинающих режиссеров разных стран – их прислали, например, из Азербайджана, Египта и России.

Тематика «Духа огня» в 2021 году может быть расширенной. В этом году мир отпразднует первый полет человека в космос, в России – 80-летие со дня рождения легендарного кинооператора Павла Лебешова, и это найдет свое отражение в программе фестиваля. Кроме того, планируется привезти в Ханты-Мансийск выставку костюмов с фильма «Иван Грозный» – эта экспозиция имела успех в Москве.

Кинофестиваль «Дух огня» был учрежден в 2002 году, и с самого первого раза количество его зрителей достигло 50 000 человек, и с тех пор только росло. 11-16 марта 2021 года он пройдет в Ханты-Мансийске в 19-й раз.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 01:07, просмотров: 161, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Вахтовик хотел заказать девочку и получить бонусы, но финансовая фортуна отвернулась от него 2782
  2. ​Если Utair отойдет от роли главного перевозчика Тюменской области – будет очень плохо 2083
  3. Спасатели Югры нашли тело младенца, погибшего во время инцидента на реке Ляпин 1309
  4. В Сургуте легковушка врезалась в дерево и загорелась // ВИДЕО 1216
  5. Несовершеннолетнюю жительницу Ханты-Мансийска заставляли вступить в интимную связь под угрозой распространить личное видео с ее участием 959
  6. Летальные исходы от COVID-19 продолжают регистрировать в Югре 950
  7. ​В Югре под запретом новогодние корпоративы и утренники 933
  8. ​Песочные короли 818
  9. ​Санврачи рассказали, чем травятся югорчане 815
  10. ​Сел за руль пьяным и выехал на встречку: полицейский из Югры устроил ДТП с пострадавшими в соседнем регионе 790
  1. ​В Сургуте на перекрестке Энгельса-Энергетиков поменяли схему движения // ВИДЕО 10328
  2. Пьяный дебошир попытался захватить сургутский автобус 10271
  3. Двух сургутянок изнасиловали парни, которых позвали чинить дверную ручку 7709
  4. ​На первоклассника в Нефтеюганске напали «не агрессивные» собаки 6504
  5. Стали известны подробности захвата автобуса в Сургуте 6095
  6. Водителю Нивы, провалившейся под лед в Югре, грозит реальный срок 5547
  7. В Сургуте водитель сбил женщину, переходившую дорогу. Она скончалась до приезда медиков 5129
  8. ​Бывший замглавы Сургута возглавил медучреждение Югры 4976
  9. ​Сургутские автомобилисты получают штрафы за несовершенные нарушения ПДД 4847
  10. ​Ночной пожар в Югре унес жизни нескольких человек 3804
  1. ​В Югре разыскивают маму и ребёнка, недоехавших до Нижневартовска 34636
  2. В Сургуте потерялась женщина, состоящая на учете в ПНД // ОРИЕНТИРОВКА 20031
  3. Автомобиль съехал в озеро под Нижневартовском: один человек погиб 15805
  4. ​На трассе под Нефтеюганском столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие 15231
  5. ​Очередной югорчанин наказан за пост в Сети 14587
  6. ​Антон Кульш будет похоронен в Белоруссии 13953
  7. ​В Нижневартовске сумасшедший ВАЗ перевернулся и снес светофор 13564
  8. В Нефтеюганске задержали двух мужчин с наркотиками 13141
  9. ​В Нефтеюганске прошел митинг против Билла Гейтса и ВОЗ 12567
  10. Югорчанин распечатал чужие права на принтере и использовал их, пока не попался 11302

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика