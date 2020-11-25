С августа 2020 года по Югре курсирует тест-мобиль, в котором можно сдать экспресс-тест на ВИЧ. За три месяца ВИЧ-статус узнали 1761 житель Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Пыть-Яха и небольших поселков в Сургутском, Нефтеюганском, Нижневартовском районах. Выявлено 28 положительных результатов.

«Важно, что медицинские специалисты не только тестируют всех желающих, но и проводят до- и послетестовое консультирование, рассказывая о том, что такое ВИЧ инфекция, как избежать заражения, как поступить в случае положительного результата теста. Всем желающим вручаются информационные буклеты с актуальной информацией по ВИЧ-инфекции и контактами медицинских организаций, куда можно обратиться в случае возникновения вопросов», – рассказали в пресс-службе КУ «Центр СПИД».

В ноябре, команда тест-мобиль продолжает работу в в Ханты-Мансийском районе.