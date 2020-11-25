Труп пятимесячного младенца, утонувшего в Березовском районе, нашли спасатели

Югорские спасатели обнаружили тело младенца, который был одним из пассажиров злосчастного автомобиля, провалившегося под лед. За весь период поисков водолазы обследовали более двух тысяч квадратных метров водоема – труп ребенка был найден ниже по течению реки.

Напомним, что инцидент произошел 19 ноября в Березовском районе. Водитель Chevrolet Niva, в котором помимо владельца авто находились пять человек, принял решение переехать по едва замершей реке Ляпин даже несмотря на то, что переправы не было. Лед не выдержал веса транспортного средства и треснул, машина ушла под воду.

В ходе аварии погибли беременная женщина и пятимесячный младенец, тело которого долго искали спасатели и обнаружили сегодня, 25 ноября. Еще один ребенок, шестилетняя девочка, находилась в коме, но она недавно очнулась. Врачи продолжают следить за состоянием югорчанки. Водитель, пассажирка и 10-летний ребенок не пострадали.

На владельца Нивы завели уголовное дело – ему грозит реальный срок. Тем временем в Югре ограничили передвижение по переправам по решению губернатора округа Натальи Комаровой.