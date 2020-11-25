В Югре меньше чем за неделю зафиксировано 77 нарушений самоизоляции

В результате проверок по месту жительства граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции, полиция выявила 77 нарушителей. Их привлекли к административной ответственности. Проверку соблюдения ограничительных мер сотрудники УМВД проводили с участием Роспотребнадзора и представителей администраций муниципалитетов.

С 17 по 23 ноября проведено более четырех тысяч рейдов. Проверяли торговые центры, гостиницы, культурно-развлекательные комплексы, в том числе и заведения общественного питания, среди которых нашлись нарушители временного режима работы в условиях пандемии.

«В городе Нягани в кафе «Рандеву» индивидуальный предприниматель осуществлял деятельность объекта питания в присутствии посетителей после 23.00. Это нарушение действующего законодательства. В отношении ИП был составлен административный протокол. Аналогичные нарушения выявили в Нижневартовске», – рассказал начальник УМВД России по Югре Дамир Сатретдинов. Всего в ходе проверочных мероприятий за несоблюдение правил поведения при ЧС сотрудниками полиции был составлен 881 протокол.

Напомним, ограничения работы общепита в ночное время введены губернатором Югры Натальей Комаровой 28 октября. Так обслуживание посетителей с 23.00 до 6.00 допускается только навынос.